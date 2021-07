Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Confermate anticipazioni CM.IT

In casa Juventus si lavora al rinnovo di Paulo Dybala, confermate le anticipazioni di calciomercato sul talento argentino

Dieci giorni di quarantena poi l’incontro con la Juventus per il rinnovo di Dybala. Calciomercato.it ha già anticipato le tempistiche dell’agente Jorge Antun, arrivato in Italia per trattare con i bianconeri ma ora sottoposto all’isolamento totale secondo le normative anti-Covid. I contatti potrebbero proseguire tramite telefono, ma serviranno nuovi faccia a faccia per le questioni più importanti.

Così, conferma ‘Tuttosport’, dopo l’isolamento avverranno gli incontri decisivi per il rinnovo di Dybala. L’offerta della Juventus sarebbe di 10 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2025. Per la Joya, infine, potrebbe essere disegnato un ruolo da leader della squadra con tanto di fascia di capitano. Il tema è già stato anticipato nei giorni scorsi da Allegri: “Per Dybala c’è una linea gerarchica: il capitano e il vicecapitano viene deciso in base alla presenza di anni nella società”.