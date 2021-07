Nel corso della conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche della questione vicecapitano: le sue parole

Con la conferenza stampa di presentazione ha preso definitivamente il via il secondo capitolo di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Il tecnico toscano ha trattato tanti temi, tra cui anche la questione capitano. Agnelli ha fatto capire come Chiellini rinnoverà il suo contratto con i bianconeri, ma c’è un punto interrogativo legato alla questione vicecapitano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE Paratici sblocca tutto | Addio Juventus

E il vicecapitano designato sembra essere Paulo Dybala e non Leonardo Bonucci: “Per Dybala c’è una linea gerarchica: il capitano e il vicecapitano viene deciso in base alla presenza di anni nella società. Bonucci? Se ne è andato e a quel punto la situazione si azzera. Se vuole la fascia se la compri in piazza, con me è così. Ma Leo sa perfettamente quella che è la situazione”.