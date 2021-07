Massimiliano Allegri si (ri)presenta ai tifosi della Juventus: segui la conferenza del tecnico livornese in diretta su Calciomercato.it

Ci siamo finalmente, Massimiliano Allegri torna a parlare come allenatore della Juventus. Il tecnico livornese sarà presentato dal Presidente Andrea Agnelli: c’è grande attesa per le sue dichiarazioni, in particolare sul futuro di Cristiano Ronaldo. Segui la conferenza di Allegri in diretta su Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.