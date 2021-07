Calciomercato, UFFICIALE Paratici sblocca tutto | Addio Juventus

Si prospetta un corposo effetto domino in difesa per la Juventus che ha Demiral in uscita. Con Alderweireld via dal Tottenham potrebbero innescarsi una serie di trasferimenti

Tra il rinnovo di Chiellini solo da concretizzare e l’abbondanza attualmente vigente nella rosa di Allegri, andrà fatta una riflessione in difesa per ciò che concerne la Juventus. Con l’eventuale permanenza del capitano, il ritrovato Bonucci e il talentuoso de Ligt andrà quindi inquadrato il destino di Merih Demiral, che piace sia in Italia che all’estero, e che ha tutta l’intenzione di iniziare a giocare con maggiore continuità dopo un’annata non sempre esaltante. La cessione è dunque possibile: il turco piace al Borussia Dortmund, mentre in Serie A è l’Atalanta a farci un pensierino serio. Proprio sull’asse Bergamo-Londra-Torino potrebbe innescarsi un effetto domino in difesa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, effetto domino in difesa: da Alderweireld a Romero e Demiral

Il primo tassello lo ha mosso oggi il Tottenham, che ha ufficializzato l’addio di Toby Alderweireld, esperto centrale belga, che ha raggiunto un accordo con l’Al-Duhail per il trasferimento, liberando di fatto una casella importante in difesa. In questo slot gli ‘Spurs’ di Paratici vorrebbero andare ad inserire Christian Romero dell’Atalanta, argentino riscattato in estate proprio dalla Juventus. La compagine londinese sarebbe quindi pronta a lanciare un assalto importante da 45/50 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciar andare il proprio talento. Qualora le due società trovassero la quadra giusta per completare l’affare ecco che l’Atalanta stessa potrebbe tornare con decisione sullo stesso Demiral, in uscita dalla Juventus che continua a chiedere non meno di 35 milioni di euro. L’intreccio è partito.