In casa Juventus si lavora sul futuro di Giorgio Chiellini. Nello specifico ne ha parlato il presidente Andrea Agnelli a margine della conferenza stampa con Allegri

Archiviato lo straordinario Europeo da leader e capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini sta vivendo serenamente le proprie vacanze in attesa di ufficializzare poi il proprio rinnovo con la Juventus. Il condottiero bianconero continuerà quindi ancora la propria avventura in quel di Torino nonostante le speculazioni dei giorni scorsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso presidente Andrea Agnelli in conferenza stampa al fianco di Allegri: “Su Chiellini mi divertite. Ci ho parlato io lunedì scorso, mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze per firmare il contratto. Per Chiellini non è un problema”.