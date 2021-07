Lautaro Martinez resta al centro delle voci di calciomercato. L’attaccante argentino è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2023

La schiera delle pretendenti al cartellino di Lautaro Martinez si arricchisce di un’altra big europea. Stando alle indiscrezioni del ‘Telegraph’, infatti, sul bomber argentino è piombata anche l’Arsenal. Gli inglesi allenati da Arteta farebbero sul serio per il classe ’97 di Bahia Bianca, considerato una sorta di sostituto del partente Lacazette. Non a caso pronta una proposta da 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro.

La cifra che intende stanziare il club londinese non basterebbe però per mettere le mani sul numero dieci nerazzurro. Marotta e soci partono da una richiesta di almeno 70 milioni di euro, nel frattempo lavorano più o meno sottotraccia per rinnovare il contratto del 23enne, tra gli assoluti protagonisti della cavalcata Scudetto e come noto ambito pure se non soprattutto dai tre top team spagnoli, Barcellona e Atletico in testa. L’ex Racing è ben disposto a prolungare l’accordo, a patto che gli venga garantito uno stipendio da big.