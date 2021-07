Calciomercato Juventus, con Ronaldo al Psg ecco Griezmann in prestito

Lunedì arriverà a Torino per iniziare gli allenamenti con la Juventus, ma Ronaldo può ancora partire: Griezmann dal Barcellona è in ‘saldo’

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il 26 luglio prossimo è il grande giorno del ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino, per iniziare alla Continassa la preparazione con la Juventus in vista della prossima stagione. L’allenatore Massimiliano Allegri lo attende, ma le indiscrezioni su un possibile futuro lontano dalla Serie A non accennano a placarsi. In particolare, il fuoriclasse portoghese continua ad essere nel mirino del Paris Saint-Germain, nel caso in cui Kylian Mbappe dovesse partire alla volta del Real Madrid con Mauro Icardi che, invece, potrebbe chiudere il triangolo e approdare in bianconero. Ma l’ex capitano dell’Inter non è il solo ad essere accostato alla Juventus in caso di addio di ‘CR7’: molto battuta è la pista che porta a Gabriel Jesus del Manchester City, mentre potrebbe riprendere quota anche quella che riguarda Antoine Griezmann, in uscita dal Barcellona e avvicinato all’Atletico Madrid, si tratterebbe di un ritorno, nell’ambito di uno scambio con Saul.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il gran rifiuto di Pogba | Cambia tutto

Calciomercato Juventus, Griezmann può arrivare quasi gratis

Dalla Spagna, però, insistono sulla possibilità di un approdo alla Juventus di Antoine Griezmann. Il 30enne attaccante, arrivato a Barcellona nell’estate del 2019 dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro (l’ammontare della clausola rescissoria), non è riuscito ad imporsi al fianco di Leo Messi e i catalani sono pronti a lasciarlo partire per risparmiare sul pesante ingaggio da 18 milioni di euro netti a stagione che attualmente il francese percepisce.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il piano B a centrocampo | Sfida a Inter e Milan

Secondo ‘Sport’, sostiene che, in caso di addio di Ronaldo, la Juventus sarebbe pronta ad ingaggiare ‘Le Petit Diable’ in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione vista di buon occhio dalla dirigenza del Barça proprio per ammortizzare l’ingaggio, mentre non arriverebbe nulla, o quasi, per il prestito. Con la speranza che, nella prossima estate, la situazione economica possa cambiare in meglio così da poter cedere Griezmann al miglior offerente, soprattutto nel caso in cui dovesse fare bene a Torino. Ad oggi, però, si tratta solo di suggestioni e, inoltre, bisognerà convincere il francese, fermamente intenzionato a tornare all’Atletico se non dovesse continuare la sua esperienza al Barcellona.