Calciomercato Juventus, parla Laporta | Annuncio sul futuro di Griezmann

Arrivano le parole del presidente del Barcellona Laporta sulla cessione di Griezmann: sul francese c’è la Juventus

La Juventus sta valutando alcuni profili per rinforzare il reparto offensivo, e tra questi c’è anche l’occasione che porta ad Antoine Griezmann. L’attaccante francese non si è mai completamente ambientato al Barcellona, anche se il presidente Joan Laporta si è detto soddisfatto delle sue prestazioni. Proprio il presidente dei catalani ha parlato de ‘Le Petit Diable‘. Di seguito, le parole riportate dal ‘Mundo Deportivo‘: “I club sono in difficoltà, Griezmann ha mercato e stiamo cercando un equilibrio finanziario tra entrate e uscite. Di Antoine siamo felicissimi”.

Juventus, Laporta ascolterà offerte per Griezmann

Laporta ha poi proseguito non chiudendo a una partenza per Griezmann: “Se il mercato si muoverà, saremo aperti alle proposte che ci verranno presentate in un momento comunque delicato. Dobbiamo far i conti con il Financial Fair Play. Stiamo cercando questi equilibri e siamo aperti a tutte le opzioni”. Insomma, il Barcellona ha messo in chiaro che se dovesse arrivare un’offerta per il francese, verrà ascoltata. La Juventus, intanto, attende di capire cosa fare.