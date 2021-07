Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Parte il valzer a tre

Calciomercato Juventus, l’addio di Cristiano Ronaldo torna d’attualità: il centro di gravità è il Psg, la mossa che può cambiare tutto.

Cristiano Ronaldo è in arrivo a Torino, ma la sua permanenza alla Juventus è tutt’altro che scontata. Nonostante i recenti segnali da parte della dirigenza su un suo prosieguo dell’avventura in bianconero, la questione è ancora apertissima. Il portoghese può andare via, una proposta reale di fatto non è ancora arrivata ma nei prossimi giorni può ancora cambiare tutto. E la chiave di volta sta in quanto accadrà al Psg.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo piano d’emergenza | Due fattori per l’addio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, il pallino per Cristiano Ronaldo ce l’ha Mbappé

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione e torna sul futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese è tornato dalle vacanze e si è presentato in ritiro, ma nei suoi pensieri, ricambiati, c’è il Real Madrid. Non farà la guerra per andare via, ma non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno, quindi partirà ora o nel 2022. Da capire quale sarà la decisione che prenderà Al-Khelaifi, che potrebbe anche tenerlo per tentare di convincerlo a stagione in corso con un rinnovo faraonico, alla Neymar. In caso di addio del bomber francese, il nome per sostituirlo sarebbe ovviamente quello di CR7. A quel punto, la Juventus virerebbe con decisione su Icardi, che intanto è stato proposto dall’entourage. Uno scambio, i cui termini economici sarebbero da valutare, sarebbe l’opzione più plausibile.