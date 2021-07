Il futuro di Cristiano Ronaldo resta centrale nelle strategie della Juventus. Il fuoriclasse portoghese rappresenta il piano d’emergenza del Paris Saint Germain

Occhi puntati sul destino di Cristiano Ronaldo, attraverso il quale passa una grossa fetta del mercato della Juventus di Allegri. Con o senza CR7 fa infatti una differenza sostanziale, un po’ come in casa Paris Saint Germain relativamente alla posizione di Kylian Mbappe. Nasser Al Khelaifi e il club parigino esprimono una posizione assolutamente solida e di forza in merito alla possibile partenza della stella francese, ma la verità è che la volontà del ragazzo inizia a creare qualche crepa nelle certezze della società. In altre parole, il PSG sarebbe stato messo alle strette dal suo attaccante e starebbe andando a caccia di un piano d’emergenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Serie A, parte la rivoluzione | Nuovo format: playoff e 18 squadre!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio definitivo | Scambio con Guardiola

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, se parte Mbappe tutto su Ronaldo

Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ Mbappe è più vicino ad indossare la maglia del Real Madrid in un giorno non particolarmente lontano, e per sicurezza il PSG avrebbe chiesto informazioni su un ipotetico avvicinamento a Cristiano Ronaldo. Due i dettagli che toccano da vicino la questione: il primo riguarda l’età di CR7 che visti i 36 anni, in caso di addio, deve arrivare in Francia in tempi brevi. In secondo luogo c’è da dire che l’attaccante della Juventus vuole vestire la casacca del Paris quest’estate. Due indizi che creano sospetti. Un atteggiamento generale che indica come a Parigi inizino a considerare l’ipotesi di perdere Mbappe: in quel caso al suo posto vorrebbero piazzare proprio Ronaldo.