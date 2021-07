Calciomercato Juventus, il gran rifiuto di Pogba | Cambia tutto

Calciomercato Juventus, nuova improvvisa svolta per quanto riguarda Pogba: il francese rifiuta una offerta importante.

Al momento, la Juventus sembra concentrata su altre piste che non siano il ritorno di Paul Pogba: i dossier principali del mercato bianconero sono Locatelli e Pjanic. Ma è innegabile che si presta sempre un occhio al destino del francese, per il quale l’ammirazione non è mai venuta meno. Da questo punto di vista, arrivano notizie molto interessanti dall’Inghilterra, che configurano un nuovo ribaltone.

Juventus, Pogba ha detto no al Manchester United: la mossa di Raiola

Stando al ‘Mirror’, infatti, il Manchester United avrebbe giocato la carta del tutto per tutto per trattenere il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2022. Vale a dire, un rinnovo triennale a 18 milioni di euro a stagione, aumentando sostanziosamente il suo ingaggio. L’agente di Pogba, Raiola, avrebbe però detto di no. La volontà è quella di forzare la mano per una sua cessione questa estate, ipotesi che i ‘Red Devils’ dovranno prendere in considerazione se non vorranno perderlo a zero il prossimo giugno. L’obiettivo è raggiungere il Psg, interlocutore privilegiato del procuratore da diverso tempo.