La Juventus si appresta a vivere un calciomercato molto intenso, anche in attacco. Svolta possibile per il futuro di Antoine Griezmann

La Juventus lavora sul calciomercato e valuta profili decisamente importanti per il suo attacco. Sono diversi i nomi che restano caldi sul tavolo della Vecchia Signora e che potrebbe piombare in prima fila nelle prossime settimane. Da monitorare con grande attenzione il futuro di Antoine Griezmann.

L’attaccante francese ha vissuto alti e bassi nella sua esperienza al Barcellona. Di certo, non ha espresso tutte le potenzialità e quanto ci si aspettava. Il suo futuro, infatti, è in bilico anche sul calciomercato e potrebbe vedere una svolta importante nelle prossime settimane. Il funambolo francese sarebbe potuto rientrare in un clamoroso intreccio con la Juventus, come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane. I bianconeri restano interessati, con il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala ancora da chiarire, ma ora spunta una pista decisamente calda e importante per il futuro del francese.

Calciomercato Juventus, futuro Griezmann: riduce l’ingaggio per il grande ritorno

Il futuro di Griezmann è sicuramente argomento caldo di discussione sul calciomercato internazionale. Se la pista italiana ancora non si è scaldata, attenzione ciò che potrebbe accadere in Spagna. Il giornalista Francesc Aguilar ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante tramite il suo profilo Twitter, sottolineando come il francese sia disposto a un grosso sacrificio. Pur di tornare all’Atletico Madrid, infatti, il calciatore del Barcellona sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio da 34 milioni di euro che attualmente percepisce. I problemi per l’affare sono caratterizzati dal possibile ingaggio che l’Atletico potrebbe garantire a Griezmann e dalla reazione degli altri compagni dei Colchoneros, che hanno un salario più basso.