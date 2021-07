Raheem Sterling sta dimostrando tutto il suo valore in questo Europeo. L’esterno del Manchester City farebbe gola alla Juventus: ipotesi di scambio

Si prepara a ripartire anche la Juventus targata Massimiliano Allegri, con il tecnico bianconero chiamato a riportare in vetta al campionato italiano la squadra che ha sofferto quest’anno con Pirlo. Molto passerà inevitabilmente anche dal mercato sia in entrata che in uscita, con Cristiano Ronaldo sempre al centro delle voci. Le possibilità relative alla permanenza di CR7 a Torino sono in leggera ascesa e così facendo il club di Agnelli è chiamato a fare ulteriori valutazioni su altri big della rosa. Dalla Spagna in tal senso arrivano novità in entrata che potrebbero coinvolgere l’altra stella dell’attacco juventino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Sterling con Ronaldo

Stando a quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ nel mirino della nuova Juventus di Allegri ci sarebbe anche Raheem Sterling, non sempre centralissimo nelle gerarchie del Manchester City considerando anche un rapporto più freddo con Pep Guardiola. Il nazionale inglese, che stasera giocherà la finale di Euro 2020, ha mandato il suo rappresentante a Madrid per provare ad approdare al Real Madrid ma senza fortuna. Perez non è voluto infatti entrare nella ‘partita’.

In questo contesto secondo il portale iberico Sterling, che non ha offerte in Premier League, potrebbe finire alla Juventus in un trasferimento che potrebbe includere in scambio l’attaccante argentino Paulo Dybala, giocatore molto amato dallo stesso Guardiola e che non gradisce stare all’ombra di Cristiano Ronaldo. Il nodo resta legato al maxi ingaggio dell’esterno inglese che potrebbe richiedere ben 15 milioni di euro per lasciare il Manchester City.