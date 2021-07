Dalla Spagna rivelano come Allegri abbia messo nel mirino Coutinho per rinforzare la Juventus: il Barcellona avrebbe aperto al prestito

Dopo due stagioni tormentate, la Juventus ritroverà Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato l'ultimo allenatore a dare serenità ad ambiente e tifosi, raggiungendo tutti gli obiettivi stagionali tra campionato e Coppa Italia. Inoltre, anche in Champions League, il suo resta il miglior cammino svolto dai bianconeri nel post 'CR7'. L'Allegri-bis sarà caratterizzato da un rinforzo importante del centrocampo, vero focus del mercato della 'Vecchia Signora'. Come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, il primo obiettivo resta Manuel Locatelli, ma non sono da escludere altri colpi. Dalla Spagna, in questo senso, riportano di un possibile grande colpo a Barcellona della Juventus.



Calciomercato Juventus, Allegri punta Coutinho | I blaugrana aprono al prestito

Anche la Juventus si appresta ad iniziare il ritiro in vista della prossima stagione, ritrovando Massimiliano Allegri al timone. Terminati gli Europei, poi, si accenderà anche il mercato bianconero. Secondo quanto riportato su 'DonBalon', il tecnico livornese avrebbe messo nel mirino Philippe Coutinho per la trequarti bianconera ed il Barcellona avrebbe aperto ad un nuovo prestito del brasiliano. L'ex Inter ha brillato in Premier League con il Liverpool, mentre ha faticato maggiormente in blaugrana e con il Bayern Monaco. Allegri, però, sarebbe un grande estimatore di Coutinho e avrebbe intenzione di puntare sulle sue qualità tra le linee.

I rapporti tra Juventus e Barcellona sono ottimi, come dimostrato dallo scambio Arthur-Pjanic nella scorsa sessione estiva di mercato. Il centrocampista brasiliano, dopo una stagione non soddisfacente, vorrebbe rimanere a Torino anche per la prossima stagione. Prima, come riportato da Calciomercato.it, deve risolvere i problemi fisici che lo affliggono da tempo. Se dovesse restare in bianconero, potrebbe trovare un altro brasiliano in arrivo da Barcellona: Philippe Coutinho. L’operazione, in ogni caso, resta difficile e caratterizzata da costi elevati per quanto riguarda l’ingaggio. Insomma, senza l’addio di Cristiano Ronaldo sembra difficile che la Juventus possa avere la forza economica di portare anche il fantasista brasiliano sotto la Mole.