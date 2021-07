Polemiche e accuse: c’è chi non vorrebbe Ciro Immobile titolare in finale. Inghilterra-Italia, però, può diventare la sua gara perfetta

Tra qualche settimana, dopo un po’ di vacanza, ci sarà Maurizio Sarri ad attenderlo. Per immaginare nuovi traguardi con la Lazio ed accarezzare il sogno di tornare ad essere Scarpa d’Oro. Ora, però, nella mente di Ciro Immobile non c’è spazio per questi pensieri. Manca poco, pochissimo alla finale di Euro2020. Inghilterra-Italia è lì, ad un passo: ed Immobile ci sarà. In attesa di tornare Ciro Il Grande, l’uomo che tramutava in gol ogni pallone che toccava. Due gol, un assist e mezzo non sono stati sufficienti ad isolare l’attaccante della Lazio dalle critiche. “Non è funzionale al gioco”, “Non è decisivo”, “Troppo frenetico”: tante le accuse, pochi coloro che lo hanno difeso. In effetti, Immobile ci prova: 3.4 tiri a gara lo mettono nella top five dei giocatori di Euro2020 che scoccano più conclusioni. Solo 0.6 tiri a partita, però, centrano lo specchio della porta: una percentuale bassa, che si è assottigliata pesantemente dopo la fase a gironi. Inversamente proporzionale il rendimento di Harry Kane: dopo l’inizio lento, è tornato l’uragano inarrestabile. Eppure, la finale può riscrivere la storia: e consegnare Immobile all’immortalità calcistica. Con un motivo tattico ben preciso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Immobile, l’aiuto di Stones e Maguire per far grande l’Italia

Immobile in queste ore, supportato da Mancini e dal suo staff starà guardando e riguardano una partita di questo Europeo: Inghilterra-Germania, la gara che ha dimostrato come Stones e Maguire, la coppia centrale inglese, abbia forte difficoltà a difendere sul lungo. Se devono coprire lunghi spazi in ripiegamento soffrono molto, Immobile ha nell’inserimento in profondità la sua arma migliore, come ha dimostrato in carriera: inoltre, i due centrali britannici hanno mostrato una sicumera piuttosto fastidiosa nelle ultime ore. Inoltre, nella gara contro la Spagna, è arrivata la controprova: tocco dentro di Insigne a bypassare la cerniera centrale, Immobile parte bene e riceve alle spalle dei centrali. Da lì l’assistenza per Chiesa per il vantaggio azzurro: un canovaccio che può esser replicato anche contro gli inglesi.

Tatticamente, quindi, ci sono i presupporti perché possa essere la gara di Immobile: un gol per entrare nella storia della Nazionale, riportando in Italia un trofeo che manca dal 1966, accostando per sempre il proprio nome accanto a quelli che hanno fatto grande l’Italia del calcio.