Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi

Federico Bernardeschi resta in uscita dalla Juventus e, in questo senso, potrebbe esserci la svolta: “Mourinho lo vuole alla Roma”

La prossima Serie A si prospetta più agguerrita che mai. L’Inter, campione d’Italia in carica, sarà guidata dall’entusiasmo di Simone Inzaghi, il Milan consoliderà quanto fatto con Pioli, la Juventus ritroverà Allegri, Napoli è infiammata da Spalletti, la Lazio tenterà la rivoluzione con Sarri e la Roma punta in alto con José Mourinho. Proprio i giallorossi potrebbero essere la rivelazione della prossima stagione: lo ‘Special One’ non ha l’obbligo di vincere subito, ma ha il compito di costruire i successi futuri. Tanto della Roma che sarà passerà del mercato in entrata ed una delle operazioni, in questo senso, potrebbe coinvolgere la Juventus. Il tecnico portoghese avrebbe messo nel mirino uno degli esuberi dei bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Roma su Bernardeschi | “Piace a Mourinho”

Una delle figure più controverse delle ultime stagioni della Juventus è quella di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina non è riuscito a rispettare le attese, alte, che a Torino si erano fatti su di lui ed ora è considerato tra i cedibili anche da Massimiliano Allegri. Negli ultimi anni le migliori prestazioni il classe ’94 di Carrara le ha sfoggiate con la Nazionale e, anche nella finale di questa sera, potrebbe essere una delle risorse a disposizione di Roberto Mancini. Nel frattempo, però, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto rivelato da Sabatini a ‘Sport Mediaset’: “José Mourinho vuole Bernardeschi alla Roma“. La volontà dello ‘Special One’ avrebbe una logica tattica alle sue spalle: “Il bianconero gli piace per la sua duttilità tattica, potendo coprire tutti i ruoli dell’attacco”. Un jolly offensivo che potrebbe fare comodo ai giallorossi e, dall’altra parte, risolvere un problema in uscita per la Juventus. Insomma, un’operazione che farebbe felici tutte le parti in causa. Al momento, comunque, alla dirigenza bianconera non sarebbe pervenuta nessuna offerta ufficiale per Bernardeschi.