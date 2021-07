In casa Roma è in chiusura la trattativa per l’approdo di Rui Patricio in giallorosso, le ultime di Calciomercato.it

Nel momento dedicato della presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore, la Roma piazza il colpo tra i pali. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è praticamente chiusa la trattativa per Rui Patricio. Il 33enne portiere, reduce da Euro 2020 disputato con Portogallo, si appresta a sbarcare nella Capitale a titolo definitivo, dal Wolverhampton, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus inclusi. Mentre il suo stipendio sarà di circa 2 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni.

Calciomercato Roma, fatta per Rui Patricio: si attende l’annuncio

Decisiva la presenza del suo agente, Jorge Mendes, da ieri a Roma per seguire anche l’altro assistito di lusso, lo ‘Special One’. Dopo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, la porta giallorossa ha, dunque, già un nuovo proprietario.