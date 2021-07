Calciomercato Roma, l’agente Jorge Mendes presente alla conferenza stampa di Jose Mourinho: si chiude per Rui Patricio

È il Mourinho day in casa Roma, ma non solo. I giallorossi hanno presentato lo ‘Special One’ alla stampa e sono pronti a cominciare la stagione con il nuovo condottiero. Occhi sempre ben aperti in tema di calciomercato: alla conferenza stampa era presente anche l’agente dell’allenatore Jorge Mendes. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il potente procuratore cura gli interessi anche di Rui Patricio, portiere in forza al Wolverhampton. Il connazionale è molto vicino ai giallorossi ed è inevitabile pensare che l’arrivo di Mendes nella capitale possa essere decisivo per la chiusura definitiva dell’affare. La Roma si appresta, quindi, ad accogliere a breve il suo nuovo portiere.

Emanuele Tavano