Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ha parlato del calciomercato della squadra giallorossa e dei possibili colpi: le sue parole

Protagonista della conferenza stampa di presentazione, Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma della famiglia Friedkin, oltre a parlare delle motivazioni, ha anche detto la sua sulle operazioni in sede di calciomercato della società giallorossa: “Donnarumma e Sergio Ramos? Non ho parlato con nessun giocatore. Parlo con Tiago Pinto e con i responsabili di diverse aree di lavoro all’interno del club, ma non ho parlato con nessun giocatore”.

Su Spinazzola: “Spinazzola è incredibile per la sua voglia di vivere e la sua gioia, uno che arriva al centro di allenamento e sembra che non sia successo niente è incredibile. Però non lo avremo per tanto e dovremo capire cosa fare. Abbiamo Riccardo Calafiori, che deve crescere tanto, ma, scusa direttore, abbiamo bisogno di un terzino sinistro“.

In quest’ottica tengono banco anche due big della squadra, Dzeko e Pellegrini, sui quali Mourinho si è soffermato anche nell’ottica della fascia da capitano che, almeno per il momento, resta ancora in bilico: “Sarò un antipatico, ma non rispondo a questa domanda. Non voglio condividere con voi quello che faccio all’interno del club, e la decisione sul capitano deve essere prima condivisa con i giocatori e con il club”.