L’attesa è finita, José Mourinho parlerà come nuovo allenatore della Roma: segui la conferenza stampa in diretta su Calciomercato.it

I tifosi giallorossi possono smettere di attendere: José Mourinho, dopo essere arrivato settimana scorsa nella Capitale, oggi parla in conferenza stampa. Lo 'Special One' ritrova la Serie A e la stampa italiana ad attenderlo con grande entusiasmo.

“Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato. È stato davvero emozionante. Poi, certamente, voglio ringraziare la società, la proprietà e tutti per la fiducia. Perché sono qui? Perché siamo vicini alla statua di Marco Aurelio, nulla viene da nulla e nulla ritorna nel nulla. Questo ha un significato molto simile da quello che ho sentito quando ho parlato con Ryan e Dan. Un progetto molto chiaro e l’eredità che vogliono lasciare per questo club, senza dimenticare la storia di questo club ed il futuro che vogliono per questo club. Questo è il motivo per cui sono qui. Ora è tempo di lavorare con i miei, un concetto che è cambiato ora che sono qui: i miei sono tutti quelli che sono qui. Se mi chiedete se la bellezza di questa incredibile città è una delle ragioni per cui sono qui la mia risposta è no: non siamo qui in vacanza”.

AMBIENTE – “Ho dovuto cambiare il numero di telefono tre volte. È incredibile, quando lavori in Italia poi ti manca. Sapete che non sono molto simpatico quando lavoro, perché io difendo sempre il mio club. All’interno del club dobbiamo pensarla così: abbiamo un lavoro da fare e dobbiamo farlo al meglio”

