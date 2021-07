La Roma e Josè Mourinho dovranno fare lungamente a meno di Leonardo Spinazzola dopo il brutto infortunio. Lo Special One lo attende

È iniziata la lunga attesa in casa Roma per il rientro in campo di Leonardo Spinazzola, che è costretto ai box per diversi mesi a causa del recente infortunio rimediato contro il Belgio. Un KO pesante sia per la Nazionale, che anche ieri ha dovuto fare a meno di lui con Emerson che lo ha sostituito egregiamente, che per i giallorossi di Mourinho che non vede l’ora di poterlo riabbracciare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo stesso Special One all’interno della rubrica ‘Talks Sport’ dove commenta gli Europei ha ammesso: “Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale”. Sul siparietto di ieri tra Alba e Chiellini: “Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri”.