E’ già tempo di scelte per José Mourinho che, dopo la conferenza stampa di oggi, ha comunicato i convocati per l’inizio della preparazione. Scelte già decisive per il tecnico

La Roma si prepara ad aprire un nuovo corso con José Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese oggi si è presentato in conferenza stampa, lanciando non poche bombe, con tutto il consueto stile che lo contraddistingue. Mourinho è pronto ad aprire un nuovo corso nella Capitale, dopo i grandi trascorsi all'Inter.

Inevitabilmente il ritorno in Italia dello Special One sarà accompagnato da scelte forti anche sul calciomercato. Diversi nomi restano fortemente in bilico, mentre altri grandi acquisti potrebbe far capolino a Trigoria. Intanto Mourinho ha comunicato la lista dei convocati per l’inizio della preparazione. Già scelte importanti per lo Special One: infatti, non figurano in lista Fazio, Santon, Pastore, Nzonzi e Pedro. Vedremo quali saranno i risvolti nelle prossime settimane sul calciomercato e sul campo. Di seguito la lista.

Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling.

Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski.

Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral.