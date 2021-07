Accostato spesso alla Juventus, Antoine Griezmann sembra però indirizzato verso altri lidi. Possibile svolta nel futuro del francese

Il Barcellona è alle prese con il destino incerto di Antoine Griezmann. L’attaccante francese è reduce da un paio di stagioni tutt’altro che esaltanti in Catalogna, accompagnate di pari passo da un Europeo deludente con la sua Francia questa estate. L’ex Atletico non è riuscito quindi a soddisfare le alte aspettative sul suo conto dall’arrivo al Barça tanto da finire nella lista dei papabili partenti. In questa ottica Griezmann è stato più volte accostato alla Juventus, anche recentemente in un eventuale scambio con Paulo Dybala, per il quale però i bianconeri sono al lavoro sul rinnovo, con l’agente atteso in Italia per intavolare la trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Griezmann addio Barcellona: vuole l’Atletico

Al netto del periodo negativo Griezmann pare ancora voglia di continuare a giocare ai massimi livelli per un top club europeo, ma il suo destino potrebbe essere ancora in Spagna. Come sottolineato da Alex Silvestre a ‘El Chiringuito’, la sorella e rappresentante dell’attaccante francese è a Barcellona per discutere del suo futuro. La volontà dello stesso Griezmann è chiara: vuole andare all’Atletico Madrid, in caso di addio al Barça. Una scelta che taglierebbe dunque inevitabilmente fuori dai giochi la Juventus.