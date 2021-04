Calciomercato, Roma e Atalanta seguono Maximiano dello Sporting

La Roma ha bisogno di un portiere, mentre l’Atalanta potrebbe cedere Gollini: ecco spuntare la pista Maximiano

Si profila un vero e proprio valzer dei portieri nella prossima sessione di calciomercato. A partire da Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan e nel mirino della Juventus, che a sua volta potrebbe vedere partire Gigi Buffon (direzione Atalanta), mentre per Szczesny di ritorno in Premier League, allo stato attuale, arrivano smentite alla nostra redazione. Ma attenzione anche, come detto, ai nerazzurri di Gasperini e alla Roma: Gollini potrebbe lasciare Bergamo e il suo nome viene accostato ai rossoneri e ai giallorossi, che, nel frattempo, hanno Juan Musso come prima opzione sul taccuino per sostituire Pau Lopez. Mentre per Antonio Mirante c’è stato un abboccamento sempre da parte del Milan. In tutto questo turbinio, ecco spuntare un nome nuovo, che poi tanto nuovo non è per chi segue il nostro giornale online.

Stiamo parlando di Luis Maximiano, 22enne portiere dello Sporting Clube de Portugal seguito dall’agenzia Positionumber di Miguel Pinho, già accostato al Milan lo scorso anno di questi tempi. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’estremo difensore viene adesso seguito dalla Roma e dall’Atalanta. È bene precisare che, ad oggi, non sono stati mossi passi concreti da nessuno dei due club della Serie A, ma gli occhi dei loro osservatori si sono posati sul prodotto del vivaio dello Sporting Braga. Legato al suo attuale club da un contratto valido fino al 2025 firmato nel novembre scorso, la sua valutazione si aggira sui 7/8 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un estremo difensore di talento, per il presente e il futuro.