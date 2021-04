Il Milan lavora sul calciomercato per l’acquisto di un portiere, le ultime di Calciomercato.it sui contatti con Mirante

Il Milan lavora sul campo per tornare in Champions League e con la dirigenza per il futuro. La priorità è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha più volte espresso al suo procuratore Mino Raiola la volontà di rimanere in maglia rossonera. Potrebbe andare via Tatarusanu, il Milan proprio con la complicità di Gigio, sta lavorando all’idea di un secondo portiere esperto. Ci sono contatti seri e frequenti con Mirante, in campo in questo momento in Roma-Bologna.

Calciomercato Milan, contatti con Mirante della Roma

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, gli accordi con Donnarumma prevederebbero anche la permanenza del fratello Antonio con un triennale ad 850 mila euro a stagione. La curiosità è che, se si verificasse questo scenario, il Milan avrebbe tre portieri della stessa città: Castellammare di Stabia.