Calciomercato Milan, Maldini punta Mirante a zero | Occhio a Donnarumma

Il futuro di un calciatore di Serie A potrebbe essere al Milan, in un’interessante operazione di calciomercato. Intanto, la società ha le idee ben chiare sul futuro di Donnarumma

Il Milan si muove con grande oculatezza sul mercato, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa di Stefano Pioli che si sta già dimostrando decisamente affidabile già in questa stagione per essere stabilmente una delle pretendenti allo Scudetto. In particolare, i rossoneri stanno andando a caccia di un profilo che possa completare il parco portieri e garantire sicurezza e esperienza qualora fosse chiamato in causa.

Secondo quanto riporta quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo nome sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Antonio Mirante. Il portiere della Roma ha dimostrato tutte le sue qualità sia in questa stagione, sia sul finale della scorsa, alternandosi con Pau Lopez tra i pali. Negli ultimi giorni, si è parlato anche di un interesse della Juventus come vice-Szczesny, ma ora prospettiva sarebbe quella di diventare il terzo di Pioli alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Già negli scorsi mesi vi avevamo prospettato questa possibilità, ora l’affare potrebbe concludersi a zero, considerando che il contratto del portiere è in scadenza a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Milan, “trattativa vicina alla conclusione”: il colpo sfumato a gennaio!

Calciomercato Milan, Mirante nel mirino per la porta: la decisione per Donnarumma

Ciò ovviamente non va a inficiare sul futuro di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore sta dimostrando ampiamente tutto il suo talento in questa stagione, trascinando il Milan a suon di parate e uscite decisive. Paolo Maldini non ha dubbi su quale debba essere il futuro del portiere: si continua a trattare, ma la priorità assoluta resta il rinnovo di contratto del portiere italiano che si sta evidenziando come uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo.

Intanto, il Milan lavora sempre anche sul tavolo relativo il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta la Rosea, i rossoneri hanno tutta l’intenzione di riconoscere all’ex Inter e Juventus quanto fatto dal ritorno al Milan. La contrattazione per il suo rinnovo di contratto pare essere la più semplice sul tavolo della società. Tra Mirante e i discorsi per Donnarumma, una certezza in più su cui far ripartire il Milan.