Calciomercato, offerte per Mirante ma la Roma ha un piano: le ultime CM.IT

Il portiere dei giallorossi, nel mirino di due società italiane, è in scadenza nel 2021

Il Milan e un altro club italiano hanno preso informazioni su Antonio Mirante. I rossoneri lo vedono come vice Donnarumma, ma al momento il Ceo Fienga non ha aperto alla cessione dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia. Con la cessione di Kolarov all’Inter e il probabile addio di Dzeko, i giallorossi non vogliono, infatti, privarsi di un altro calciatore di esperienza all’interno dello spogliatoio. Pertanto, non è da escludere un prolungamento del contratto (scadenza 2021) del portiere giallorosso.

