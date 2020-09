Calciomercato Roma, il Napoli punta con decisione Veretout: azzurri pronti ad aumentare l’offerta, ma i giallorossi chiedono una cifra alta

Distinta dall’asse che potrebbe portare Milik alla Roma e Under al Napoli, prosegue anche un’altra trattativa tra giallorossi e azzurri. Vale a dire, quella per Jordan Veretout. Con Allan in partenza, Gattuso ha messo nel mirino il francese, per ridare sostanza alla sua linea mediana. Napoli intenzionato ad alzare l’offerta per il centrocampista, ma la Roma per il momento non cede, anzi. I capitolini sarebbero disposti a valutare l’addio del giocatore, ritenuto centrale da Fonseca, solamente per una cifra piuttosto elevata, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.

