Seguito in Italia soprattutto dal Napoli, Jeremie Boga è finito anche nel mirino del Rennes in Ligue 1. Pronta l’offerta al Sassuolo

L’ultima annata di Serie A ha messo in mostra il talento di Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che ha attirato l’attenzione di big come Inter e soprattutto Napoli. Il club azzurro lo ha messo nel mirino da diverso tempo ma dalla Francia arriva una pericolosa contendente. Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport’, il Rennes si accinge a passare ai fatti mettendo sul piatto ben 20 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Molto corteggiato in questa finestra di trasferimento estiva, Boga è particolarmente nel mirino anche del Marsiglia in Francia. Con un’offerta economica importante il Rennes però si piazza in una posizione privilegiata nella corsa all’esterno del Sassuolo. La trattativa tra i club potrebbe intensificarsi.

