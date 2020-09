Inter e Napoli hanno nel mirino Jeremie Boga, ma il giocatore del Sassuolo piace anche in Francia: l’ammissione del tecnico del Rennes, Stephan

Il Napoli lo segue da tempo e pensa a lui per rafforzare il suo attacco. Il suo nome però è recentemente finito anche nel mirino dell’Inter, ma il ds Carnevali ha sottolineato come cercherà di trattenerlo e respingere gli assalti. Jeremie Boga però non piace solo alle due compagini italiane, ma pure oltralpe. A lui pensa da tempo l’Olympique Marsiglia, ma anche il Rennes ha pubblicamente manifestato il suo interesse con le parole del tecnico Julien Stephan.

Stephan ha parlato a ‘Telefoot’ di Boga: “La richiesta di 30 milioni di euro del Sassuolo? Non voglio parlare di cifre. Si tratta però di un giocatore che ha fatto una grande stagione e che ha caratteristiche interessanti. Lo conosciamo molto bene ed è uno dei nostri potenziali obiettivi. Non è però neppure l’unico. Inoltre so che piace a molte squadre. Formulare un’offerta ufficiale? Non sono la persona giusta che può rispondere a questa domanda. Ci sono un presidente e un direttore sportivo. Però è indubbiamente un giocatore che ci può interessare”.

