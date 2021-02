"Trattativa VICINA Alla Conclusione" | Il Colpo SFUMATO a Gennaio per il Milan!

#Calciomercato #Milan #JuniorFirpo



Marrucco-Milan: "ECCO quale giocatore è stato VICINISSIMO al Milan!"



Insieme all'avvocato e intermediario di mercato Fulvio Marrucco, parliamo di calciomercato in ottica Milan. Il nostro ospite ci da un retroscena sull'appena concluso mercato di Gennaio, in cui il Milan é stato vicinissimo ad acquistare un giocatore come vice Theo Hernandez: scopriamo insieme di chi si tratta! Tutte le news di calciomercato Milan insieme a noi!



