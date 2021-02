Intervenuto ai microfoni di CMIT TV l’avvocato Fulvio Marrucco si è soffermato sugli ultimi temi della Serie A con un parere anche su Conte

Dalla lotta per lo scudetto ai problemi del Napoli fino ad Antonio Conte, l’avvocato Fulvio Marrucco è intervenuto ai microfoni di CMIT TV: “Per la lotta allo scudetto sono tre mentre per il quarto posto è nata una sfida interessante e come favorita vedo proprio la Lazio che ha ritrovato un bel passo con un leader come Reina. Il Napoli è incappato in una stagione unica e sfortunata. Gli infortuni si susseguono, ultimo Manolas, e hanno caratterizzato la stagione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

GATTUSO – “Non me lo aspettavo così come non mi aspettavo perdesse col Genoa o con lo Spezia. Con 6 punti in più al di la delle sconfitte oggi il Napoli sarebbe in piena lotta Champions. È chiaro che ora si trova in grossa difficoltà e dunque soprattutto Gattuso è sulla graticola. Mentre si stava per chiudere il contratto le sensazione che ha avuto la società, così come pubblico e addetti ai lavori, è che lui ha perso un attimo il filo della matassa complici anche gli infortuni che non gli consentono di risolvere i problemi”.

FIRPO – “Le due trattative sono andate molto vicine alla conclusione. Da una parte il Milan cercava un sostituto di Hernandez, mentre il Napoli andava a caccia di un terzino sinistro. Il Napoli attendeva una cessione di Ghoulam mentre il Milan ha temporeggiato. Nel frattempo la compagna di Firpo ha avuto un parto prematuro e il ragazzo ringraziando ha preferito non andare via da Barcellona. Probabilmente il progetto Napoli era più appetibile perchè al Milan avrebbe trovato un mostro sacro come Theo davanti e in azzurro avrebbe potuto giocare fi più. A giugno? Non te lo so dire in questo momento. Le condizioni saranno probabilmente altre”.

Calciomercato Inter, Marrucco e il futuro di Conte

Marrucco ha quindi continuato su Inter e Milan: “L’Inter si gioca tutto nei prossimi 3/4 mesi. Se dovesse uscire dalla Coppa Italia resterebbe solo il campionato. C’è una Juve che si è rimessa in marcia e un Milan che è lì a continuare dopo aver creato un bel gruppo lo scorso anno. Hanno fatto un girone post Covid incredibile. Oggi vedere il Milan hai la sensazione di vedere giocare un gruppo”.

CONTE – “Futuro? Con contratti plurimilionari è difficile. Conte fu mandato via dal Chelsea incassando anche tanti soldi da una causa. È difficile perchè in questi grandi contratti ci sono anche clausole che dal di fuori non si conoscono. Se Conte non vincesse lo scudetto, soprattutto dopo l’eliminazione dalle coppe che è stata una grossa mazzata, è chiaro che con un progetto differente l’Inter potrebbe anche decidere di guardarsi intorno”.