Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lukaku | Può essere il dopo Aguero

Secondo quanto riportato in Inghilterra, Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino del Manchester City: Guardiola lo vorrebbe per il post Aguero

Mentre l’Inter continua ad essere alle prese con le questioni societarie, dall’esterno iniziano a guardare con interesse alla rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, Pep Guardiola avrebbe inserito anche Romelu Lukaku nella lista dei possibili eredi di Sergio Aguero per l’attacco del Manchester City. Oltre al belga, in questa lista sarebbe presente anche Danny Ings del Southampton. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il numero ‘9’ dell’Inter, uomo fondamentale nell’undici di Conte, potrebbe entrare nel novero dei giocatori ad aver vestito le maglie di entrambe le squadre di Manchester. Per riuscire a strapparlo dai nerazzurri, però, ai Citizens servirà un’offerta monstre.