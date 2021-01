CM.IT | Calciomercato Milan, Firpo rallenta: ecco i motivi

Frenata nelle trattative per il trasferimento di Junior Firpo al Milan: le ultime novità raccolte da Calciomercato.it sul terzino

Stop alle trattative, ma non definitivo. Nessuna bocciatura da parte di Junior Firpo al progetto tecnico del Milan, ma semplicemente la volontà di non allontanarsi da Barcellona per motivi familiari. Si spiega così, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il rallentamento delle ultime ore nonostante le parti siano vicine ad un’intesa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Già nelle prossime ore, verranno fatti nuovi tentativi per cercare di ammorbidire la posizione del ragazzo, attratto dall’ipotesi rossonera, ma frenato da motivazioni personali che lo stanno spingendo a non lasciare la Catalogna.