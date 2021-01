Si continua a lavorare con il Barcellona per Junior Firpo. Il Milan vuole regalarsi un poker d’acquisto per continuare a sognare lo scudetto

Milan scatenato. L’arrivo di Tomori è ormai praticamente certo, ora tocca a Junior Firpo. I rossoneri sono intenzionati a mettere a segno un poker di acquisti da consegnare a Stefano Pioli il prima possibile. Se per il centrale del Chelsea si attende solo la partenza da Londra, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, per il terzino del Barcellona si continua a trattare per la fumata bianca.

Calciomercato Milan, ostacolo riscatto per Junior Firpo: la situazione

Trovaconferma, nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la cifra del prestito oneroso, col Milan pronto a versare nelle casse dei blaugrana un milione di euro circa. La trattativa, però, come detto, non è ancora chiusa e lo testimonia la presenza di Firpo nella lista dei convocati per il match di stasera di Coppa del Re contro il Cornella. Koeman è pronto a schierarlo dal primo minuto essendo il sostituto di Jordi Alba, che invece, per l’occasione, non è stato chiamato. Resta da trovare l’accordo anche sulla cifra e sulla formula dell’eventuale riscatto per il cartellino del 24enne esterno sinistro: il Barcellona continua a insistere per l’obbligo a 25 milioni. Di contro, i rossoneri sono pronti ad arrivare a 20 milioni, ma col diritto. La trattativa prosegue.