CM.IT | Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: subito da Pioli!

La trattativa con il Chelsea è davvero al traguardo. Tomori è pronto a sbarcare a Milano già nella giornata di domani

Ve lo stiamo raccontando ormai da giorni, il terzo rinforzo per Stefano Pioli sarà Fikayo Tomori. E’ solo questione di tempo, la trattativa tra Milan e Chelsea è andata avanti anche oggi, con l’obiettivo di raggiungere l’accordo definitivo. La possibilità di vedere il classe 1997 in Italia già oggi era davvero concreta ma alcuni dettagli hanno impedito che ciò avvenisse. Come insegna la storia recente, fare affari con il Chelsea non è mai facile ma domani sarà il giorno dello sbarco a Milano di Tomori.

