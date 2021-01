CM.IT | Calciomercato Milan, ultime su Tomori: la situazione

Il Milan è vicino ad acquistare il tanto desiderato difensore centrale: le ultime di Calciomercato.it su Tomori

Paolo Maldini, dopo aver acquistato Mario Mandzukic e Meite, è alla ricerca di un difensore centrale per completare la rosa di Stefano Pioli. Il Milan sta dunque valutando diversi profili e tra questi c’è quello di Fikayo Tomori, attualmente in forza al Chelsea. L’inglese è un giocatore per cui il club rossonero sta spingendo molto in queste ultime ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Chi è Fikayo Tomori, il difensore nel mirino del Milan

Stando a indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Milan è già pronto ad accogliere Tomori. Il difensore centrale inglese ieri non è andato nemmeno in panchina nella partita persa con il Leicester. L’operazione è vicina alla fumata bianca, come anticipato ieri, per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Il club rossonero è già pronto ad accogliere quello che sarà il terzo acquisto per Pioli.