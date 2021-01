Calciomercato Milan, da Conti a Tomori: doppia fumata bianca!

Andranno in porto nelle prossime due trattative: il Milan saluta Andrea Conti ed è pronto ad abbracciare Tomori

Tutto come previsto. Andrea Conti sarà un giocatore del Parma nelle prossime ore. Come raccontato nelle scorse ore il Milan e il club gialloblu hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7/8 milioni di euro. L’ex Atalanta si prepara ad abbracciare D’Aversa che tanto lo ha voluto. Dopo le visite mediche, che svolgerà domani, e la firma sul contratto potrà allenarsi con i suoi nuovi compagni.

Parallelamente è andata avanti anche la trattativa per Tomori del Chelsea. Contatti continui con gli inglesi per una fumata bianca ormai certa. Il centrale, stasera non sarà nemmeno in panchina contro il Leicester, e si prepara a volare nelle prossime ore a Milano per diventare un nuovo giocatore del Milan. La squalifica di Romagnoli e i problemi fisici continui di Kjaer, che si vanno ad aggiungere all’assenza di Gabbia, hanno spinto Maldini e Massara ad accelerare, accettando di fatto le richieste del Chelsea, che cede il suo calciatore in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Ora testa al terzino sinistro, con l’idea Junior Firpo, di cui vi abbiamo parlato, pronta a decollare