Calciomercato Milan per Junior Firpo il Barcellona chiede almeno 12 milioni

Il Milan capolista si muove ancora sul mercato: per la fascia sinistra, mirino puntato su Junior Firpo, in uscita dal Barcellona

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi, in campionato e sul calciomercato. La vittoria esterna di ieri contro il Cagliari, doppietta del rientrante Zlatan Ibrahimovic, ha consolidato il primo posto in classifica della squadra di Stefano Pioli. Contestualmente, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando alacremente per rinforzare la rosa, falcidiata da infortuni e positività al Covid-19. Ieri è stato il giorno di Mario Mandzukic, nuovo attaccante rossonero in pectore, arrivato da svincolato. Oggi dovrebbe essere la giornata di Fikayo Tomori, in prestito dal Chelsea, mentre si cerca anche un vice Theo Hernandez, attualmente fermo ai box dopo essere risultato positivo al coronarivus, insieme a Calhanoglu, agli ultimi tamponi effettuati prima della trasferta in Sardegna.

Calciomercato Milan, idea Junior Firpo: ecco quanto chiede il Barcellona

Per la fascia sinistra, il mirino del Milan è puntato su Junior Firpo. Il 24enne calciatore, nativo della Repubblica Dominicana, non trova spazio nell’undici dell’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ed è sulla lista dei partenti. Ma, per lasciarlo partire, i catalani pongono delle condizioni. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine al club spagnolo, la richiesta minima per la cessione di Junior Firpo è di 12 milioni di euro. Una cifra necessaria per ammortizzare a bilancio la spesa sostenuta per il suo acquisto dal Betis Siviglia nell’estate del 2019, 18 milioni di euro più 12 milioni di bonus. La cessione a titolo definitivo è l’ipotesi più gradita, ma anche nel caso in cui dovesse andar via con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la cessione temporanea dovrebbe prevedere un esborso immediato di almeno 3-4 milioni di euro, vista la necessità del Barça di monetizzare subito. Vedremo se il Milan si spingerà così avanti e andrà in pressing per Junior Firpo nelle prossime settimane.