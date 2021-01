Calciomercato Milan, Maldini chiude per Tomori | Poi il terzino sinistro

Il calciomercato del Milan sembra in particolare fermento negli ultimi giorni. Paolo Maldini è pronto a chiudere un doppio colpo di livello in difesa. Di seguito le ultime novità a riguardo

Paolo Maldini si gode la pesante vittoria contro il Cagliari e lavora intensamente anche sul mercato per garantire a Stefano Pioli la miglior rosa possibile. In particolare, il dirigente rossonero sembra pronto a chiudere il colpo Fikayo Tomori. Il difensore centrale è ormai in arrivo dal Chelsea, come vi abbiamo riportato già nelle scorse ore. Paolo Maldini si è sbilanciato non poco ieri sera, dando ulteriori conferme. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i tempi sono brevissimi e la chiusura potrebbe arrivare oggi o al massimo domani.

Calciomercato Milan, dopo Tomori occhio al terzino sinistro

Per Tomori, l’ultimo verso scoglio è legato al diritto di riscatto che chiede il Chelsea. I Blues sono fermi a 30 milioni di euro, mentre il Milan si spingerà al massimo a 20. La fumata bianca dovrebbe comunque arrivare a breve. A sinistra, invece, si tenterà un colpo di livello che possa all’occorrenza sostituire Theo Hernandez. Il primo della lista resta Junior Firpo che già da diversi mesi il Barcellona ha messo nella lista dei partenti. Come riporta ‘Tuttosport’, il Milan valuta anche altri nomi: si parla di Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.