Le dichiarazioni di Paolo Maldini sul calciomercato Milan prima della sfida col Cagliari valevole per la diciottesima giornata di Serie A

Da Mandzukic a Tomori del Chelsea fino a (forse) Junior Firpo del Barcellona, Milan attivissimo in queste ore di calciomercato. Il commento di Maldini prima della sfida col Cagliari: “L’arrivo di Mandzukic conferma la nostra strategia: giocatori di esperienza vicino a giocatori giovani, una strategia che fin qui ci ha portato dei risultati – ha esordito il Dt rossonero al microfono di ‘Sky Sport’ – Se Ibrahimovic ha caldeggiato l’acquisto di Mandzukic? No, perché non ci consultiamo coi nostri giocatori per prenderne altri. Siamo noi a decidere, con l’allenatore chiamato a dare l’ok finale”.

“C’è bisogno di gente di carattere, in campo non possiamo essere tutti bravi ragazzi – ha sottolineato Maldini – Se Tomori un bravo ragazzo? E’ molto educato, studia (ride, ndr)… Questo è un mercato dinamico e creativo, tra operazione chiusa e non chiusa c’è una bella differenza. Lo seguiamo da tempo, ci avevamo pensato già nella scorsa finestra estiva”, ha concluso.