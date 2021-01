CMIT | Calciomercato Milan, Conti al Parma: ultimi dettagli

L’avventura di Andrea Conti con il Milan è arrivata al capolinea, accordo ad un passo col Parma: le ultime

Andrea Conti si appresta a lasciare il Milan. L’ex terzino dell’Atalanta è volato con la squadra di Stefano Pioli in Sardegna per il match contro il Cagliari, per quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima trasferta con la maglia rossonera. Conti è pronto a trasferirsi al Parma per mettersi a disposizione di D’Aversa, che ha spinto tanto per averlo in gialloblu.

Come raccontato nelle scorse ore, l’accordo tra le due società è stato praticamente ormai raggiunto, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per 7/8 milioni di euro. Come raccolto da Calciomercato.it, domani l’entourage del classe 1994 sarà a Milano, con molta probabilità, per un ultimo incontro con la società rossonera. La trattativa vede ormai il traguardo, manca qualche piccolo dettaglio, e poi Conti sarà un nuovo giocatore del Parma.