Gianluigi Buffon è in scadenza di contratto con la Juventus, ma il suo futuro non è ancora definito: il portierone classe ’78 deciderà in base alle offerte, che già sono arrivate

Nella Juventus che ripartirà dopo la stagione di transizione che non porterà lo scudetto per la prima volta in 10 anni, resta in bilico la posizione di Gianluigi Buffon. Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata e Chiellini non sono i soli big il cui destino resta da decifrare tra rinnovi e cessioni. Il portierone di Carrara è in scadenza di contratto, dopo il suo ritorno nel 2019 ha già prolungato il suo accordo di un’ulteriore stagione con i bianconeri, ma nonostante i 43 anni il ritiro dal calcio giocato non è affatto scontato. Anzi, Buffon non ha ancora deciso il suo futuro, si prenderà ancora un po’ di tempo e a fine stagione metterà sulla bilancia le varie opzioni. L’età, soprattutto per lui, è solo un numero, ha ancora voglia di giocare ma soprattutto di sentirsi protagonista, gli stimoli di certo non mancano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Resta ad una condizione

Calciomercato Juventus, offerta dall’Italia per Buffon: c’è sempre l’Atalanta

Per questo se arriverà un’offerta che gli permetta di fare il numero uno a livelli importanti la prenderà seriamente in considerazione. Dall’Italia una proposta è già arrivata, mentre resta anche l’interesse dell’Atalanta che lo voleva già lo scorso anno. Nonostante tutto, non resta da escludere nemmeno che – messo tutto sul piatto della bilancia – alla fine la leggenda azzurra decida di smettere a fine stagione. Insomma, tutti gli scenari sono ancora aperti per Buffon, che si sente in forma e può essere decisivo, lo ha dimostrato contro il Napoli e non solo. E in una carriera da record, anche quello di Ballotta, giocatore più ‘anziano’ ad aver mai giocato in Serie A (44 anni e 1 mese) davanti proprio a Buffon, può stuzzicarlo a conquistare l’ennesimo primato.