In Serie A il calciomercato è caldo per quanto riguarda i portieri: la Roma si inserisce nel valzer già avviato con Juventus e Milan tra Donnarumma e Maignan

Porte girevoli ma soprattutto caldissime in Serie A. Le big del nostro campionato sono pronte a cambiare il loro guardiano tra i pali, tra necessità, colpi di mercato ed eredi. Ovviamente l’origine è quella che porta il nome di Gianluigi Donnarumma, con una serie di reazioni a cascata. Il Milan ha offerto 8 milioni di euro al portiere classe ’99, lo ritiene un grossissimo attestato di stima. Il problema è l’inserimento della Juventus, che in mente un piano ben chiaro: fare cassa e plusvalenza con i giocatori presi a zero o ‘leggeri’ sul bilancio. Compreso magari Szczesny.

I bianconeri offrirebbero invece a Donnarumma qualcosa come 12 milioni di euro per cinque anni, che lo renderebbero il secondo giocatore più pagato della Serie A dopo Cristiano Ronaldo. Tutto mentre Gianluigi Buffon deve decidere del suo futuro e vuole sentirsi ancora protagonista, con l’Atalanta che resta una pista viva come vi abbiamo raccontato anche noi. Il Milan, dal canto suo, comincia a cautelarsi: il mirino – scrive ‘La Repubblica’ – è puntato totalmente su Mike Maignan, classe ’95 del Lille che piace però anche al Tottenham come sostituto di Lloris. È considerato l’erede ideale, costa tra i 15 e i 18 milioni anche se i francesi ne chiedono 20.

I rossoneri hanno scelto, così come ha scelto anche la Roma. Pau Lopez ha dimostrato ancora una volta di non essere affidabile, così verrà fatto all-in su Juan Musso, che piace da tempo anche all’Inter ma che potrebbe rimandare di un anno il cambio della guardia per Handanovic. L’Udinese chiede 30 milioni di euro e difficilmente concederà sconti, ma Pinto e Friedkin sarebbero già molto avanti nella trattativa. I giallorossi avevano effettuato un sondaggio anche per Meret del Napoli, che però è orientato a trattenerlo.