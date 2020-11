Non ci sarà il Milan nel futuro di Luis Maximiano. Il portiere classe 1999 continuerà a vestire la maglia dello Sporting. Era stato accostato ai rossoneri

Il Milan è a lavoro per trovare un accordo con Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La volontà dell’estremo difensore campano è nota: desidera continua a vestire la maglia rossonera, soprattutto adesso che le cose sembrano davvero andare per il verso giusto. Serve trovare un accordo con Mino Raiola e non è certo facile. Dal club continua a trapelare ottimismo e la sensazione è che l’ostacolo più grande da superare sia legato alla clausola rescissoria da inserire nel contratto. L’agente vuole una ‘scappatoia’ che permetta al suo assistito di liberarsi per una cifra sui 30/35 milioni di euro qualora non ci fosse la qualificazione in Champions League. Il Milan, invece, ne chiederebbe almeno 50.

Nelle settimane scorse, nell’ottica di un possibile mancato accordo con Donnarumma, al Milan è stato accostato anche Luis Maximiano, nome che però può essere depennato visto il suo prolungamento del contratto. Contratto, che come raccontato era pronto da tempo: lo Sporting – con una nota apparsa sui propri canali ufficiali – comunica che il calciatore si è legato al club fino al 2025.

