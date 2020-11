Milan-Lille, Kjaer: “Non si parla di scudetto. Con Ibra cresciuti”

Alla vigilia della sfida di Europa League, Milan-Lille, parla il difensore rossonero Simon Kjaer, ex della gara

Per Simon Kjaer quella di domani sera tra Milan e Lille sarà una partita speciale. Il danese è infatti un ex della gara e alla vigilia della sfida ha ripercorso i suoi trascorsi transalpini: “Ero in una squadra molto forte. Ho vissuto momenti bellissimi. La squadra ora è cambiata, ma è comunque forte. Dovremo stare attenti”. Sul momento personale e della squadra: “Io preferisco giocare con continuità. Sto meglio quando sono sempre in campo. Da quando sono arrivato la squadra è cresciuta tanto. Abbiamo qualità e siamo una squadra giovane, ma non parliamo di scudetto o di ciò che accadrà tra sei mesi”. Infine su Ibrahimovic: “Ha un solo obiettivo, che è quello di vincere. Ha portato tanto a tutti e ci ha fatto crescere in mentalità, è un grande professionista”.

