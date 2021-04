Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli, Riccardo Sottil, Fikayo Tomori, Matteo Lovato, Gianluca Scamacca, Nicolò Rovella e molti altri: le giovani rivelazioni del campionato italiano di Serie A saranno protagoniste nella prossima finestra di calciomercato estiva: tutti i dettagli e le cifre delle possibili operazioni

Il calciomercato si avvicina! Con i campionati che stanno volgendo al termine, le discussioni legate ai trasferimenti cominciano a farsi sempre più insistenti e sono molti i nomi sui taccuini dei top club del campionato italiano di Serie A e non solo. Fra questi spiccano anche quelli delle sorprese di questa stagione: giovani rivelazioni che, in tutta o in metà stagione, hanno conquistato a suon di prestazioni gli addetti ai lavori e i tifosi del nostro calcio. Da Dusan Vlahovic a Manuel Locatelli passando per Gianluca Scamacca: tutti i giovani di riferimento nella prossima finestra estiva di calciomercato

Calciomercato, il bomber di razza è baby | Da Vlahovic a Scamacca

Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Rocco Commisso, è senza dubbio uno dei migliori giocatori di questo campionato italiano di Serie A. Dopo un inizio a stento, l’attaccante serbo, guidato da Cesare Prandelli, ha conquistato la titolarità a suon di gol, ben 15 finora in 29 presenze, praticamente una media di una rete ogni due sfide. Sulle sue tracce ci sono la Juventus ed il Milan di Paolo Maldini, ma occhio anche agli interessi dall’estero, in particolare dal Bayern Monaco. Vlahovic viene attualmente valutato una cifra non inferiore a 35/40 milioni di euro.

Un altro protagonista è senza dubbio Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa di Davide Ballardini. Dopo il momento d’oro di Mattia Destro, l’ex attaccante del PSV è tornato a scalare le gerarchie nel reparto offensivo del Grifone tanto da restare nel mirino di molte grandi squadre, fra le quali c’è soprattutto la Juventus di Fabio Paratici.

Un altro profilo interessante è quello di Riccardo Sottil, attaccante esterno, in prestito al Cagliari dalla Fiorentina attualmente guidata da Beppe Iachini.

Calciomercato, da Locatelli a Tomori | Gli altri giovani protagonisti

Un altro nome caldissimo è senza dubbio quello di Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il classe 1998 è uno dei primi obiettivi della Juventus a caccia di rinforzi in quel reparto ed è arrivato in neroverde dal Milan di Paolo Maldini.

Proprio i rossoneri, all’inizio della prossima finestra di calciomercato, dovranno fare i conti con la questione legata al riscatto di Fikayo Tomori, difensore centrale di proprietà del Chelsea. Il giocatore inglese nato in Canada ha sbalordito tutti ed ha ottenuto la conferma della società meneghina, che dovrà però trattare con i Blues per cercare di smussare l’elevata cifra del diritto riscatto, fissata a poco meno di 30 milioni di euro.

Tornando ai giovani azzurri, in questo caso azzurrini, stanno facendo notizia i nomi di Matteo Lovato e Nicolò Rovella. Mentre il secondo ha già chiuso il suo accordo ed il primo luglio diventerà un nuovo giocatore della Juventus, il primo è ancora conteso da diverse società, fra le quali c’è anche il Milan. Lovato ha una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il Verona nel 2024.