La posizione di Fabrizio Biasin sul calciomercato Juventus, che annovera nuove voci sullo scambio tra Cristiano Ronaldo e Icardi

L’eventuale scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi ha acceso le fantasie dei tifosi. Il PSG, da sempre interessato al fuoriclasse portoghese, potrebbe proporre il cartellino dell’argentino per favorire la trattativa con la Juventus. L’idea è suggestiva ma non ha trovato soltanto consensi in ottica bianconera, nonostante la differenza di età tra i due bomber e le indiscusse qualità dell’ex Inter. Fabrizio Biasin, intervenuto a CMIT TV, ha esposto il suo punto di vista.

Calciomercato Juventus, Biasin boccia lo scambio Ronaldo-Icardi

Chiaro il messaggio del giornalista ai microfoni di CM.IT: “Icardi guadagna 10 milioni di euro e diventa difficile ragionare su Icardi con un club italiano. Ronaldo non vale nulla a livello di cartellino e non avrebbe senso uno scambio con il Psg – spiega Biasin – Kean è dell’Everton, non so che valore possa dare. Se però avessi quei 40-50 milioni che chiede l’Everton, io andrei sul 21enne Vlahovic“.