Clamoroso dalla Spagna: la Juventus prova il maxi scambio col PSG

Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus e ‘sogna’ il ritorno al Real Madrid, il quale però ha altre priorità. Priorità che si chiamano Mbappe e Haaland. Per il fuoriclasse portoghese occhio quindi ad altre ‘soluzioni’, che in realtà sono giusto un paio considerati età e ingaggio netto di 31 milioni: il Manchester United e il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, Icardi e non solo in cambio di Ronaldo

Il PSG spera ancora di strappare Messi a zero al Barcellona, ma se l’argentino dovesse rinnovare, ecco che CR7 diventerebbe la prima scelta qualora lo sceicco confermasse l’intenzione di regalare a Pochettino un’altra super star. A proposito dei francesi e di Ronaldo, ‘AS’ sgancia una vera e propria bomba di calciomercato: la Juventus proverà a piazzarlo proprio ai parigini in cambio di due attaccanti, Mauro Icardi – che stando alle nostre informazioni sta benissimo a Parigi e non vuole andarsene – e l’ex Moise Kean. Quest’ultimo è solo in prestito alla corte di Pochettino, per cui prima di un eventuale ritorno alla Juventus, Leonardo e soci dovrebbero trovare un accordo con l’Everton per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino.