Fabio Paratici ha parlato prima del fischio d’inizio di Juventus-Genoa: “Morata? La situazione ha tante porte aperte”

Prima di Juventus-Genoa, gara fondamentale per Andrea Pirlo in ottica Champions League, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Importanti aggiornamenti da parte del dirigente bianconero sul futuro di Morata, Dybala e Rovella. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“Morata? È un giocatore che ci ha dato molto e ci puntiamo. Dybala? Ci sentiamo ogni settimana, non possiamo dimenticare il momento che il mondo vive, ci vuole responsabilità in tutto ciò che facciamo. Prudenza economica? Sì, ma non solo dell Juventus”

